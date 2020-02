Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18.02.2020) η κλήρωση για τη φάση των “16” και των “8” του Basketball Champions league. ΑΕΚ και Περιστέρι έμαθαν τους επόμενους αντιπάλους τους.

Στη φάση των “16” η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Βόννη με πλεονέκτημα έδρας. Το Περιστέρι είχε… ζόρικη κλήρωση, αφού θα κοντραριστεί -με μειονέκτημα έδρας- με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Θυμίζουμε πως φέτος οι σειρές της φάσης των “16” και των “8” είναι best of three και κρίνονται στις δύο νίκες. Η φάση των “16” θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 18 του ίδιου μήνα. Tα Προημιτελικά θα ξεκινήσουν στις 24 Mαρτίου και θα ολοκληρωθούν το αργότερο στις 8 Απριλίου.

Εφόσον η ΑΕΚ πάρει την πρόκριση επί της Βόννης, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Νίμπουργκ – Μπαντίρμα με μειονέκτημα έδρας, με στόχο φυσικά την είσοδό της στο Final 4.

Όσον αφορά το Περιστέρι, αν φτάσει στην προημιτελική φάση, θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας το νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Σάσαρι – Μπούργκος.

Ο τόπος διεξαγωγής του Final Four (1-3 Μαΐου 2020) θα ανακοινωθεί μετά τα προημιτελικά, στις αρχές Απριλίου. Νέα κλήρωση θα βγάλει τα ζευγάρια των ημιτελικών και θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση στην έδρα του Final Four.