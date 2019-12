ΑΕΚ: “Μπλεξίματα” για την Ένωση! Πειθαρχική διαδικασία για το κάψιμο σημαίας του Ισραήλ στο ΟΑΚΑ

Κίνδυνο βαριάς “καμπάνας” αντιμετωπίζει η ΑΕΚ καθώς στον αγώνα της Τετάρτης (18/12) με την Χάποελ Ιερουσαλήμ στο ΟΑΚΑ για το Basketball Champions League, φίλαθλοί της έκαψαν σημαία του Ισραήλ, με το περιστατικό να καταγράφεται σε video και τη διοργανώτρια αρχή να κινεί πλέον διαδικασίες όπως ανακοίνωσε επίσημα το μεσημέρι της Πέμπτης (19/12).

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή έκανε ανάρτηση στο twitter αναφέροντας: “Σχετικά με τα χθεσινά γεγονότα στο ΟΑΚΑ, η διοργάνωση συλλέγει τις σχετικές εκθέσεις και θα τις υποβάλλει, σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κανονισμό, στον Δικαστή του Basketball Champions League για εξέταση”.

Regarding yesterday's events in OAKA, the #BasketballCL is collecting all relevant reports and will submit them, according to the Disciplinary Regulations, to the Basketball Champions League Single Judge for review.

