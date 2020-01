ΑΕΚ: “Μύλος” με Κέντρικ Ρέι! “Ζήτησε να φύγει – Είπε όχι η Ένωση”

Πρόβλημα από το… πουθενά φαίνεται να προέκυψε στην ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με του Sportando, ο Κέντρικ Ρέι ζήτησε ξαφνικά να λύσει τη συνεργασία του με την ομάδα.

Η Ένωση φέρεται να έχει απαντήσει αρνητικά, θέλοντας να κρατήσει στην ομάδα τον παίκτη, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν από την Ιταλία, με τη Βενέτσια να παρακολουθεί με ενδιαφέρον την περίπτωσή του. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει φέτος 9 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 17 λεπτά συμμετοχής μέσο όρο, με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Kendrick Ray has requested to leave AEK Athens (via @Carchia ) https://t.co/AczaHkgyDG

Reyer Venezia pursuing Kendrick Ray, AEK Athens not willing to let him leave (via @Carchia)https://t.co/N3gqLQl0sF

— Sportando (@Sportando) January 1, 2020