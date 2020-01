Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 16 πόντους στη νίκης της Φενέρμπαχτσε επί της Άλμπα Βερολίνου, για την 22η αγωνιστική της Euroleague, “σπάζοντας” έτσι το φράγμα των 2.000 πόντων στην διοργάνωση, η οποία ετοίμασε στον Έλληνα γκαρντ της τουρκικής ομάδας, ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα.

Δείτε το video – αφιέρωμα που δημοσίευσε η διοργανώτρια αρχή στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter

.@kos_slou breaks the 2000 point mark in his EuroLeague career! 👏

What will he finish on? 👀#GameON pic.twitter.com/ksyWcMzTap

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 31, 2020