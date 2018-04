Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μόλις βοηθήσει τους Μπακς να κάνουν το 2-2 στη σειρά των πλέι οφ του ΝΒΑ κόντρα στους Σέλτικς και επέλεξε να πάει να… τσιμπήσει κάτι, σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας μεξικανικού φαγητού.

Το μαγαζί όπως δεν είχε τραπέζι ελεύθερο, ο Αντετοκούνμπο έμεινε για αρκετά λεπτά στην αναμονή -με το προσωπικό να τον… ξεχνάει- κι έτσι αποφάσισε να αποχωρήσει χωρίς να κάνει κάποιο παράπονο και να πάει να γευματίσει αλλού.

Το περιστατικό σχολιάστηκε στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως από τους οπαδούς των Μπακς, με τους χρήστες να απορούν για το γεγονός. Τα σχόλια που έγιναν, ανάγκασαν την “BelAir Cantina” να γράψει στα social media πως λυπάται πολύ που δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον Έλληνα διεθνή.

“Λυπούμαστε πολύ που δεν μπορέσαμε να βρούμε τραπέζι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ώρα του, όπως ελπίζαμε. Η μεγάλη νίκη των Μπακς, χάρη στο καλάθι του, σε συνδυασμό με τον ανοιξιάτικο καιρό έκαναν τον κόσμο να βγει έξω και είχαμε αναμονή. Είναι τιμή μας που ήρθε για ένα εορταστικό γεύμα εδώ κι ευχόμαστε να τον είχαμε φιλοξενήσει με τον σωστό τρόπο”.

Μάλιστα, το εστιατόριο τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο θα έχει εξασφαλισμένο τραπέζι μετά το Game 6 των Μπακς με τους Σέλτικς και πως αν τα “Ελάφια” προκριθούν, θα δώσουν τάκος δωρεάν την Παρασκευή σε όλα τα μαγαζιά του, με την αγορά ενός ακόμα προϊόντος.

Μετά το… θόρυβο που προκλήθηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το περιστατικό, στη media day για το Game 5 με τους Σέλτικς!

“Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Πολλοί αναστατώθηκαν που δεν μπόρεσα να βρω τραπέζι στο εστιατόριο, αλλά υπήρχε μεγάλη αναμονή και αποφάσισα να φύγω, γιατί με πονούσε ο αστράγαλός μου, όση ώρα ήμουν όρθιος. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα, πολύς κόσμος ήταν έξω και απολάμβανε το γεύμα του. Δεν έγινε κάτι. ‘Εχω πάει πολλές φορές εκεί, είναι καλοί άνθρωποι, ξέρω τους ιδιοκτήτες και θα πάω ξανά. Μου προσέφεραν και δωρεάν γεύμα, οπότε θα πάω σίγουρα (γέλια)” ανέφερε, δείχνοντας πως παρά την επιτυχία που έχει στο ΝΒΑ, δεν έχει.. καβαλήσει το καλάμι.

"I did not find it a big deal…it was a beautiful day, there were a lot of people enjoying their Sunday brunch. I've been in the restaurant a lot of times. They are good people."

– @Giannis_An34 on his Sunday post game meal: pic.twitter.com/SYpiCcj4Vv

