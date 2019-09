«Αιχμές» από Λάνγκφορντ για Παναθηναϊκό και Πιτίνο! «Δεν είχε ελευθερία ο Πασκουάλ»

Αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό ως ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, αλλά ο Κιθ Λάνγκφορντ δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα να κάνει το… βήμα παραπάνω στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ελλάδα, αλλά αποτελεί παρελθόν από τους «πράσινους» και τη νέα σεζόν θα φοράει τη φανέλα της ΑΕΚ. Σε συνέντευξή του λοιπόν, στο talkbasket.net, μίλησε για την περσινή εμπειρία του στο Τριφύλλι, τόσο με τον κόουτς Πασκουάλ, όσο και με τον Ρικ Πιτίνο.

«Ο κόουτς Πασκουάλ ήθελε να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν είχε την ελευθερία να τα κάνει. Υπήρχαν άλλα πράγματα που δεν θέλω να μιλήσω για αυτά. Δεν ήταν ελεύθερος να κάνει ότι ήθελε στην ομάδα. Δεν λέω ότι φταίει η διοίκηση. Μου είπε το καλοκαίρι ο Τσάβι πως θα ήθελε να είχε κάνει διαφορετικά ορισμένα πράγματα. Όταν ήρθε ο Πιτίνο, ήμουν τραυματίας. Έφερε τον Κιλπάτρικ και εγώ επέστρεψα, ήμουν υγιής. Αλλά στο μυαλό του, όταν ήρθε ο Κιλπάτρικ, εγώ τελείωσα».

