All Star Game 2019: Αυτές θα είναι οι δύο ομάδες! Οι παίκτες που επέλεξε ο Αντετοκούνμπο

Ο αρχηγός της Ανατολής, Λεμπρόν Τζέιμς, κι ο αρχηγός της Δύσης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έκαναν τις επιλογές τους σε ζωντανή μετάδοση, με τον «Βασιλιά» να είναι αυτός που ξεκίνησε και πάλι πρώτος, μιας κι είχε τις περισσότερες ψήφους.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, όπως και την περασμένη χρονιά, επέλεξε πρώτα τον Κεβιν Ντουράντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως είχε υποσχεθεί, επέλεξε τον Στεφ Κάρι, ενώ όταν πρώτος κλήθηκε να επιλέξει αναπληρωματικούς, πήρε αμέσως τον συμπαίκτη του στους Μπακς, Κρις Μίντλετον, αφήνοντας στον Τζέιμς να πάρει τον Άντονι Ντέιβις.

Να σημειωθεί ότι οι δύο αρχηγοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ Ντουέιν Ουέιντ και Ντιρκ Νοβίτσκι, που θα αγωνιστούν τιμής ένεκεν, επειδή αποσύρονται στο τέλος της σεζόν. Ο ΛεΜπρόν επέλεξε πρώτος τον Ουέιντ και ο Αντετοκούνμπο τον Νοβίτσκι.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει στην ομάδα του τους Στεφ Κάρι (Ουόριορς), Τζοέλ Εμπίντ ( Σίξερς), Πολ Τζορτζ Θάντερ) και Κέμπα Γουόκερ (Χόρνετς) από τους βασικούς και τους Μπλέικ Γκρίφιν (Πίστονς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), Κάιλ Λάουρι (Ράπτορς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), Ντ’ Άντζελο Ράσελ (Νετς), Νίκολα Βούτσεβιτς (Μάτζικ) και Ράσελ Ουέστμπρουκ (Θάντερ).

Ο Λεμπρόν Τζέιμς επέλεξε τους, Κέβιν Ντουράντ (Ουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Ρόκετς), Κογουάι Λέοναρντ (Ράπτορς), Κάιρι Ίρβινγκ (Σέλτικς) από τους βασικούς και από τους αναπληρωματικούς τους ΛαΜάρκους Όλντριτζ (Σπερς), Καρλ-Άντονι Τάουνς (Τίμπεργουλβς), Άντονι Ντέιβις (Πέλικανς), Μπράντλεϊ Μπιλ (Ουίζαρντς), Ντέμιαν Λίλαρντ (Μπλέιζερς), Μπεν Σίμονς (Σίξερς) και Κλέι Τόμπσον (Ουόριορς).

— NBA TV (@NBATV) February 8, 2019