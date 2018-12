All Star Game 2019: Η ώρα της ψηφοφορίας για τη “γιορτή” του NBA!

Το ΝΒΑ γνωστοποίησε πως ξεκίνησε η ψηφοφορία από την οποία θα προκύψουν οι παίκτες που θα αγωνιστούν στο All Star Game του ΝΒΑ, που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου του 2019 στο Σάρλοτ.

Όσον αφορά τους παίκτες που θα είναι αρχηγοί, αλλά και θα ξεκινήσουν στην αρχική πεντάδα, θα ανακοινωθούν στις 24 Ιανουαρίου, ενώ οι αναπληρωματικοί στις 31 του ίδιου μήνα.

