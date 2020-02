Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λεμπρόν Τζέιμς διάλεξαν τις ομάδες τους για τη μεγάλη γιορτή του NBA, το All Star Game του 2020, με τον Έλληνα γκαρντ – φόργουορντ να επιλέγει παίκτες που θα… του δίνουν τη μπάλα.

“Θέλω κάποιον που να πασάρει τη μπάλα”, αστειεύτηκε χαρακτηριστικά ο Greek Freak, πριν κάνει τις επιλογές του για την Team Giannis, η οποία και θα αντιμετωπίσει στο παρκέ την Team Lebron, όπως έγινε και την περασμένη σεζόν, αφού οι δύο παίκτες είχαν τις περισσότερες ψήφους σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

Τζοέλ Εμπίιντ, Πασκάλ Σιακάμ, Κέμπα Γουόκερ, Τρέι Γιανγκ (βασικοί), Κρις Μίντλετον, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ρούντι Γκομπέρτ, Τζίμι Μπάτλερ, Κάιλ Λόουρι, Μπράντον Ίνγκραμ, Ντόνοβαν Μίτσελ

Άντονι Ντέιβις, Καουάι Λέοναρντ, Λούκα Ντόντσιτς, Τζέιμς Χάρντεν (βασικοί), Νταμιάν Λίλαρντ, Μπεν Σίμονς, Νίκολα Γιόκιτς, Τζέισον Τέιτουμ, Κρις Πολ, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Ντομάντας Σαμπόνις

