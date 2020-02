Ο αγώνας των All Time Stars απέναντι στους Rising Stars συγκέντρωσε τα… βλέμματα στην πρώτη ημέρα του 24ου All Star Game που διεξάγεται αυτό το διήμερο στα “Δύο Αοράκια” του Ηρακλείου. Οι σπουδαίοι άσοι του παρελθόντος δεν κατάφεραν να… ζορίσουν τους νέους αστέρες του ελληνικού μπάσκετ, με τους δεύτερους να παίρνουν τη νίκη με 103-90. MVP της πρώτης μέρας του All Star Game ο Νίκος Ρογκαβόπουλος!

Εύκολη… λεία αποδείχτηκαν οι άλλοτε κορυφαίοι του ελληνικού μπάσκετ για το «φρέσκο» αίμα του αθλήματος στη χώρα. Οι Rising Stars επικράτησαν στα «Δύο Αοράκια», του Ηρακλείου, επί των All Time Stars (103-90), στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική μέρα για το 24ο All Star Game.

Οι νέοι ταλαντούχοι καλαθοσφαιριστές κέρδισαν την παλιά… φρουρά με, έχοντας κορυφαίο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο (26π., 4 ριμπ., 3 κλ.). Ξεχώρισαν για τους All Time Stars οι Λάζαρος Παπαδόπουλος (20π., 17 ριμπ., 4 ασ), Δημήτρης Διαμαντίδης (15π., 6 ασ., 3κλ., 2 κοψ.).

Οι Rising Stars επέβαλλαν εύκολα το… νόμο τους στο παρκέ, μετά το εις βάρος τους 44-37 στο 15’. Προηγήθηκαν με 16 πόντους στο ημίχρονο (62-46), διαφορά που στο 23’ ανέβηκε στο +18 (49-67).

Οι Rising Stars δεν έδειξαν την ίδια χαλαρή διάθεση που είχαν οι All Time Stars και προηγήθηκαν με 10-2 στο πρώτο τρίλεπτο όμως γρήγορα το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο (19-21 στο 7′). Στο τέλος της πρώτης περιόδου οι Rising Stars είχαν το προβάδισμα με 31-25, παίρνοντας 13 πόντους από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Έπειτα από τρία λεπτά στη δεύτερη περίοδο οι All Time Stars πήραν προβάδισμα με 39-33 αλλά οι Risin Stars αντέδρασαν για να προσπεράσουν ξανά με 52-44 στο 18′. Έτσι έκλεισαν το ημίχρονο με “αέρα” 16 πόντων (46-62). Στην τρίτη περίοδο οι επιθέσεις δεν ήταν εξίσου παραγωγικές αλλά οι “πιτσιρικάδες” της ΕΚΟ Basket League ξέφυγαν ακόμη περισσότερο (58-76 στο 27′) πριν κλείσει το δεκάλεπτο με τη διαφορά στους 16 (66-82). Οι “παλιοσειρές” μείωσαν μέχρι τους οχτώ (77-85 στο 34′) όμως δεν έφτασαν μέχρι την ανατροπή.

Τα δεκάλεπτα: 25-31, 46-62, 66-82, 90-103

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ALL TIME STARS (Νίκος Τούλης-Σταύρος Μυκονιάτης): Παπαλουκάς 11 (1), Χατζής 8, Χαλκιαδάκης, Φώτσης 13 (3), Κούμουλος 3 (1), Παπαδόπουλος 20, Διαμαντίδης 15 (5), Γιαννούλης 4, Παπαμακάριος, Παπανικολάου 5, Καλτσίδου 2, Μάλτση 9 (1), Γλυνιαδάκης

RISING STARS (Γιώργος Βόβορας-Δημήτρης Καρβέλας): Μωραϊτης 3 (1), Καράμπελας, Μπαγλάνης 3 (1), Μαστρογιαννόπουλος 5 (1), Λούντζης 11 (1), Παπαδάκης 7 (1), Μουράτος 10, Μαραγκίδης 11 (1), Αγραβάνης 7 (1), Μαντζούκας, Ρογκαβόπουλος 26 (6), Βουλγαρόπουλος 6, Καρράς 14