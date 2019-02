All Star Game: Ο Ντιάλο κάρφωσε με τον αγκώνα πάνω από τον Σακίλ Ο’Νιλ! Απίστευτο κάρφωμα – video

O Χαμίντου Ντιάλο των Οκλαχόμα Θάντερ, ήταν ο νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων στο NBA All-Star 2019 Weekend,επικρατώντας στον τελικό του Ντένις Σμιθ Τζούνιορ των Νικς, με 88 έναντι 85 πόντων.

Ο νεαρός γκαρντ των Θάντερ, κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου, πέρασε ακόμη και πάνω από τον θρυλικό Σακίλ Ο’Νιλ, ενώ είχε κρυμμένη στη φανέλα του μία μπλούζα με το σήμα του Σούπερμαν!

Πρώτος γύρος

Χαμίντου Ντιάλο 48+50 [98]

Ντένις Σμιθ jr 45+50 [95]

Μάιλς Μπρίτζις 35+50 [85]

Τζον Κόλινς 40+42 [84]

Τελικός

Χαμίντου Ντιάλο 43+45 [88]

Ντένις Σμιθ jr. 35+50 [85]

"SUPERMAN IS IN THE BUILDING!" @hamidoudiallo WITH THE ELBOW DUNK OVER SHAQ. 😱😱😱#ATTSlamDunk pic.twitter.com/w7VB0Nw2UR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 17, 2019