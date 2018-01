«Αλλάξαμε προπονητή για να φτάσουν οι Μπακς στον τίτλο!»

Ο Τζον Χορστ έδωσε συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία τόνισε πως η απόλυση του Τζέισον Κιντ έγινε με στόχο οι Μπακς να φτάσουν στο μέλλον στην κατάκτηση του πρωταθλήματος!

«Πολλοί παράγοντες μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, αλλά αποφασίσαμε πως μια καινούρια προσέγγιση και μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας θα μας οδηγήσει στο ανώτερο επίπεδο και θα μας φτάσει πιο κοντά στο να πάρουμε πρωταθλήματα στο μέλλον.

Πιστεύουμε πως το να κάνουμε αυτή την αλλαγή τώρα είναι σημαντικό για τον οργανισμό και δίνει την ευκαιρία στους παίκτες μας να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούν.

Ο Κιντ οδήγησε την ομάδα σε δύο σερι παρουσίες στα πλέι οφ, αλλά και στην ανάπτυξη των νεαρών ταλαντούχων παικτών Εκτιμούμε την δουλειά του και τη συνεισφορά του στην ομάδα και τον οργανισμό. Του ευχόμαστε τα καλύτερα.

Το μέλλον μας είναι λαμπρό. Έχουμε μια ομάδα από ταλαντούχους παίκτες με εξαιρετικό χαρακτήρα, ένα νέο προπονητικό κέντρο και το καινούριο μας γήπεδο που θα ανοίξει τις πύλες του τη νέα σεζόν. Έχουμε τους καλύτερους φιλάθλους και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη τους» ανέφερε.

