Κάτοικος ΟΑΚΑ θα είναι και για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Νίκος Παππάς, αφού παρότι η ανανέωση του συμβολαίου του πέρασε από διάφορα «κύματα», τελικά θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Έλληνας γκαρντ είχε αρνηθεί την πρώτη πρόταση της «πράσινης» ΚΑΕ, όμως μετά από αμοιβαίες υποχωρήσεις και με τη διάθεση και των δύο πλευρών να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ήρθε και η συμφωνία για το νέο συμβόλαιο, το οποίο και θα είναι διάρκειας δύο ετών.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε μάλιστα και τυπικά, την παραμονή του αγαπημένου της κερκίδας του Τριφυλλιού στην ομάδα που υποστήριζε και ο ίδιος από μικρό παιδί, με ένα… λακωνικό μήνυμα. «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκο Παππά για δύο ακόμη χρόνια, αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της «πράσινης» ΚΑΕ.

