Ανέβηκε μία θέση η Εθνική Ελλάδας στο ranking της FIBA! Οι 24 ομάδες των προολυμπιακών τουρνουά

Οι δύο πρώτες θέσεις δεν άλλαξαν στο ranking, με τις ΗΠΑ να είναι στην κορυφή και την Ισπανία στη δεύτερη θέση. Η Αυστραλία ανέβηκε οκτώ θέσεις (!) και βρέθηκε στην πρώτη τριάδα.

Στην τέταρτη θέση ανέβηκε η Αργεντινή, στην πέμπτη θέση έπεσε η Γαλλία, ενώ στην έκτη θέση υποχώρησε η Γαλλία. Η Εθνική Ελλάδας είναι έβδομη, με τη Λιθουανία, τη Ρωσία και την Τσεχία να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα. Οι Τσέχοι ανέβηκαν, μάλιστα, 14 θέσεις!

🚨 New world ranking presented by @NIKE after completion of the @FIBAWC! 🚨

📈 Check out the full ranking: https://t.co/8XPOf4iU1N pic.twitter.com/bvnf2VTOVS

— FIBA (@FIBA) September 19, 2019