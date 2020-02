Σε μία κίνηση συμβολισμού αλλά και ουσίας προχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με την ομάδα του στο All Star Game, δείχνοντας ξανά την ανθρώπινη πλευρά του αφού δώρισε 100.000 δολλάρια επιπλέον στο ίδρυμα “After School Matters”.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του στην “Team Giannis” All Star Game του ΝΒΑ αποφάσισαν να δωρίσουν άλλες 100.000 δολάρια στο ίδρυμα “After School Matters”, με τον “Greek Freak” να ανακοινώνει αυτή την πρωτοβουλία, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Θυμίζουμε πως η “Team Giannis”, με τη νίκη της επί της “Team Lebron” στη δεύτερη περίοδο του ματς, συγκέντρωσε ήδη το ποσό των 100.000 δολαρίων, το οποίο έκανε δωρεά στο εν λόγω ίδρυμα, οπότε το συνολικό ποσό δωρεάς θα φτάσει τις 200.000! Ο Έλληνας σούπερσταρ των Μπακς ανέφερε συγκεκριμένα στην ανάρτησή του πως η ενέργεια των παιδιών που βρέθηκαν στο γήπεδο, τους βοήθησαν σημαντικά και ήταν τιμή να τους εκπροσωπήσουν.

Thank you @Aftrschoolmttrs for your energy as you inspired us. It was an honor to play for you. On behalf of our team, we’re going to donate another $100k to support your great work. Keep it up! https://t.co/oJr3bUZXc9