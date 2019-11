Αντετοκούνμπο: 18ο σερί double-double από τον “Greek freak”! video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο… οδηγός των Μπακς. Ο «Greek freak» έκανε το 18/18 σε double-double, δείχνοντας όμως και πάλι πως πρέπει να διορθώσει το ποσοστό του στις βολές (5/13).

Ο Έλληνας σταρ πέτυχε 30 πόντους (5/13β., 11/18διπ., 1/5τρ.), μάζεψε 10 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ και είχε 4 κοψίματα σε 35 λεπτά συμμετοχής.

The best of The Greek Freak:

30 PTS | 10 REB | 4 AST | 4 BLK | 52% FG pic.twitter.com/cvlHyHybmI

