Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει αν θα ανανεώσει με τους Μιλγουόκι Μπακς ή αν θα φύγει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερος. Τα Μέσα περνάνε κάθε του δήλωση από… κόσκινο, προκειμένου να “μεταφράσουν” τις προθέσεις του. Μια ατάκα του “Greek freak” προκάλεσε μεγάλη συζήτηση!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για την πιθανότητα κάποια στιγμή να βρεθεί συμπαίκτης στο ΝΒΑ με τα άλλα δύο αδέρφια του (ο Θανάσης βρίσκεται ήδη μαζί του στους Μπακς, ενώ ο Κώστα παίζει σε θυγατρική των Λέικερς).

Η απάντησή του “Greek freak” ήδη συζητείται! “Θα ήταν εκπληκτικό. Προφανώς θα περνούσαμε περισσότερο χρόνο μαζί και σίγουρα θα άρεσε και στη μαμά μου. Πάντως αν μπορούσαμε να βρεθούμε μαζί σε μια ομάδα, στο Μιλγουόκι, στο Λος Άντζελες θα ήταν υπέροχο”, δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Giannis was asked if he thought about teaming up with his brothers:



