Αντετοκούνμπο: Αποκάλυψε την αδυναμία του στον ράπερ Light! video

Μέχρι την άλλη άκρη του Ατλαντικού έφτασε το όνομα του Light (ο Ελληνοαφρικανός Χρήστος Ιωαννίδης), καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι ακούει συνέχεια τα τραγούδια του και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να… συνεργαστούν!

Ο άσος του NBA γιόρτασε με ένα από τα hit singles του 23χρονου ράπερ και την πρόσφατη νίκη της ομάδας του, των Bucks, επί των Pistons. “Είναι ο Light, ο νούμερο ένα ράπερ στην Ελλάδα και καλός μου φίλος”, είπε στα αμερικάνικα media, κάνοντας δηλώσεις μετά το πρόσφατο παιχνίδι των “ελαφιών”

“It’s fun to have nights like this. Everybody can contribute, and everybody has energy and plays hard.” pic.twitter.com/fqIOlioL70

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019