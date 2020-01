Αντετοκούνμπο: Ασταμάτητος ο Greek Freak! Παίκτης του μήνα στο NBA

Οι Μιλγουόκι Μπακς “σαρώνουν” και στη φετινή σεζόν του NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους οδηγεί για δεύτερη σερί χρονιά στην πρώτη θέση της κατάταξης όλου του πρωταθλήματος.

Ο Greek Freak μοιάζει ασταμάτητος στα περισσότερα παιχνίδια και κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου είχε μέσους όρους που… ζαλίζουν. Με 29,3 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ αναδείχθηκε μάλιστα κορυφαίος παίκτης στην Περιφέρεια της Ανατολής, την ώρα που ο Χάρντεν ήταν ο καλύτερος στη Δύση.

Leading the @Bucks to a 10-2 record in December, @Giannis_An34 was named Eastern Conference Kia Player of the Month. #KiaPOTM

29.3 PPG | 12.0 RPG | 5.3 APG pic.twitter.com/iuyteOyrcj

— NBA (@NBA) January 2, 2020