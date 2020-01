Αντετοκούνμπο: Δάκρυσε ο πιτσιρικάς με το δώρο του “Greek freak”! video

Η νέα ηγετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο βοήθησε τους Μπακς να περάσουν από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς. Μετά το λήξη του αγώνα -και όπως συνηθίζει τη φετινή σεζόν- ο “Greek freak” αποφάσισε να κάνει ένα δώρο σε μικρό θαυμαστή των του.

Αυτή τη φορά όμως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έδωσε τα παπούτσια που φορούσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά την ίδια του τη φανέλα.

Ο “Greek freak” υπέγραψε τη φανέλα των Μπακς και φωτογραφήθηκε με τον μικρό θαυμαστή του. Ο μικρός δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του από τη χαρά και τον ενθουσιασμό του!

Giannis signs his game-worn jersey and gives it to a young fan 🙏 #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/qwCay4in1y

