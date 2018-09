Αντετοκούνμπο: Δηλώνει «μαγεμένος» ο Τζαμπάρ! «Που τα έμαθε αυτά;» – video

“Είναι απίστευτος” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο θρύλος των Μιλγουόκι Μπακς δεν μπόρεσε να κρύψει το θαυμασμό του για τον “Greek freak”.

“Βλέπω ένα παιδί με ύψος 2.10 που έχει ικανότητες γκαρντ, φόργουορντ και σέντερ όλα μαζί. Μπορεί να κάνει τα πάντα στο παρκέ. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα. Έκανε πάσες πίσω από την πλάτη και σκεφτόμουν: «Πού τα έμαθε αυτά;». Ήταν δύσκολο εξαρχής να πιστέψεις αυτά που κάνει. Είναι απίστευτος, βρίσκει παίκτες με τις πάσες του που δεν τους βλέπει καν” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζαμπάρ για τον Αντετοκούνμπο.

"I remember the fist time I saw @Giannis_An34 play, he was throwing behind the back passes! Where did he learn that!?!"

– @KAJ33 on Giannis, @Khris22m, LeBron and more… pic.twitter.com/kl52ifyxzE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 14, 2018