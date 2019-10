Αντετοκούνμπο: Double–double ο Γιάννης! Απόλυτη ευστοχία ο Θανάσης – video

Νικηφόρο ήταν και το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των Μιλγουόκι Μπακς. Τα «Ελάφια» επικράτησαν με ευκολία των Γιούτα Τζαζ (133-99) έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek freak» έκανε το φετινό του ντεμπούτο και σημείωσε 22 πόντους (6/10 βολές, 8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα), ενώ είχε ακόμα 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο.

The Greek Freak did his thing:

Την ίδια στιγμή, θετική παρουσία είχε και πάλι ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού σημείωσε 9 πόντους, έχοντας 100% ευστοχία (1/1 βολή, 4/4 δίποντα) 5 ριμπάουντ και μία ασίστ. Επίσης για τους Μπακς από 14 πόντους είχαν οι Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ. Από τους Τζαζ, ο Μπράντλει είχε 17 πόντους, ο Μίτσελ 14 πόντους.

