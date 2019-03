Αντετοκούνμπο: «Είχα ενοχλήσεις στο γόνατο! Τώρα είμαι καλά!» – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν φανταστικός κόντρα στους Γιούτα Τζαζ και μετά το παιχνίδι δήλωσε ότι οι ενοχλήσεις στα γόνατά του έχουν πλέον ξεπεραστεί, με τον ίδιο να νιώθει πλέον καλά στο παρκέ.

Ο Grrek Freak ξεκουράστηκε από τον προπονητή του πρόσφατα και πλέον εμφανίζεται έτοιμος να οδηγήσει την ομάδα του στην πρώτη θέση του NBA και το απόλυτο πλεονέκτημα για τα πλέι οφ.

Για τις ενοχλήσεις στα γόνατα: «Είμαι καλά. Στο προηγούμενο ματς είχα κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο, αλλά τώρα νιώθω καλά. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Αν ο προπονητής κρίνει πως πρέπει να παίξω λιγότερο, θα το κάνω. Αν κρίνει πως πρέπει να παίξω περισσότερο, επίσης θα το κάνω. Θέλω να κερδίζουμε και να βοηθάω τους Μπακς».

"Even though Bledsoe and Malcolm weren't playing, everybody stepped up, played hard and left everything on the court." pic.twitter.com/70BwG1jayU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 3, 2019