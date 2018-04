Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε νέα εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στους Σέλτικς, αλλά οι Μπακς ηττήθηκαν με το βαρύ 120-106.

Οι Σέλτικς έκαναν έτσι το 2-0 στη σειρά με τα «ελάφια», έχοντας για κορυφαίο τον Μπράουν (30 πόντοι, 12/22 σουτ, 5 ριμπάουντ σε 33 λεπτά).

