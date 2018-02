Οι Μπακς προσπάθησαν να πετύχουν μια μεγάλη ανατροπή μέσα στο Μιλγουόκι, επιστρέφοντας από το -21, αλλά τελικά ηττήθηκαν από τους Γουίζαρντς με 107-104.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός, αλλά στο φινάλε του ματς ήταν ο μοιραίος παίκτης των γηπεδούχων, που έπεσαν στο 33-27.

Ο «Greek freak» άγγιξε το τριπλ – νταμπλ με 23 πόντους (7/15 δίποντα, 1/1/ τρίποντα, 6/8 βολές), 13 ριμπάουντ, ενώ είχε 8 ασίστ, 6 τάπες, 3 κλεψίματα, συν 5 λάθη.

Leave it all on the court. On to the next. #FearTheDeer pic.twitter.com/Ls5Ay4yPEk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 28, 2018