Αντετοκούνμπο: Εξαιρετικός και στο τρίποντο! Η ξεκάθαρη βελτίωση του Greek Freak – video

Η δουλεία που έκανε το περασμένο καλοκαίρι στο σουτ, έχει αρχίσει να αποδίδει και στο παρκέ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ο Έλληνας γκαρντ – φόργουορντ σουτάρει πολύ καλύτερα φέτος και από το τρίποντο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Greek Freak είχε 3-6 τρίποντα κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς και έτσι έφθασε τα 14/50 στη σεζόν, ήτοι ποσοστό 32%, έχοντας ευστοχήσει σε τουλάχιστον ένα τρίποντο σε όλα τα φετινά παιχνίδια.

Ταυτόχρονα έδειξε έτοιμος να πάρει και κρίσιμα σουτ, πετυχαίνοντας ένα φοβερό buzzer beater τρίποντο, για να κλείσει την πρώτη περίοδο στην έδρα των Πέισερς.

Giannis ends the quarter with a three!! #FearTheDeer pic.twitter.com/nKL9QdBfmc

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 17, 2019