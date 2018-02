Την αγάπη των ομογενών που βρέθηκαν στο «Madison Square Garden» δέχθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμο, λίγο μετά τη νίκη των Μπακς επί των Νικς.

Κατά της αποχώρηση του ο “Greek freak” είδε αρκετούς ομογενείς να τον περιμένουν με ελληνικές σημαίες και να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του.

Ο Αντετοκούνμπο υπέγραψε αυτόγραφα, δέχθηκε ακόμα και ένα δώρο -όπως του είπε ο άνθρωπος του του το έδωσε, ήρθε από Ελλάδα- και έβγαλε πολλές φωτογραφίες πριν κατευθυνθεί προς το πούλμαν των Μπακς.

After beating the Knicks, @Giannis_An34 greeted Greek fans outside of the The Garden!! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/WZk5PkEizO

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 7, 2018