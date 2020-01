Αντετοκούνμπο: Εμπαπέ και Νεϊμάρ στα αποδυτήρια των Μπακς για τον “Greek freak”!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσφερε μια ακόμη… παράσταση, αυτή τη στο «Παλέ Ντε Μπερσί», στη νίκη των Μπακς επί των Χόρνετς. Στο γήπεδο του –μεταξύ άλλων «αστέρων»- βρέθηκαν και αυτοί κάποιοι της Παρι Σεν Ζερμέν.

Νεϊμάρ, Ικάρντι, Εμπαπέ, Τιάγκο Σίλβα, Μαρκίνιος και Βεράτι κάθισαν στις court seats του γηπέδου και είδαν από κοντά τον «Greek freak».

Από αυτούς, οι Εμπαπέ και Νεϊμάρ πήγαν στα αποδυτήρια των Μπακς μετά το τέλος του αγώνα και συνάντησαν από κοντά τον Έλληνα άσο.

Αφού αντάλλαξαν παπούτσια με τον Αντετοκούνμπο, οι παίκτες της Παρί έβγαλαν φωτογραφίες με τον MVP ενώ τα «Ελάφια» είχαν ετοιμάσει και φανέλες της ομάδας με τα ονόματα των αστέρων των πρωταθλητών Γαλλίας. Παρών ήταν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Following the NBA Paris Game win, @KMbappe and @neymarjr came through to see the @Bucks!

Mbappe and Giannis exchanged signed shoes. 👟🔥 #NBAParis (via @NBAKicks) pic.twitter.com/kiZliWllHI

