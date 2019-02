Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε από απουσία ενός παιχνιδιού, όπου οι Μπακς γνώρισαν τη ήττα (103-83 στο Ορλάντο) και βοήθησε την ομάδα του Μιλγουόκι να επιστρέψει στην φετινή της νικηφόρα πορεία.

Ο “Greek freak” έδωσε νέα παράταση στο Σικάγο, σημειώνοντας 29 και φτάνοντας σε double double είχε και 17 ριμπάουντ), οδηγώντας τα «ελάφια» σε νίκη με 112-99 επί των Μπουλς.

Ήταν το πέμπτο συνεχόμενο του παιχνίδι του Αντετοκούνμπο με 29 ή περισσότερους πόντους, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 33,6 πόντους ανά παιχνίδι. Ήταν επίσης το 12ο παιχνίδι του στη σεζόν με τουλάχιστον 25 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Εκτός από τους 29 πόντους (7/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 9/14 βολές) και τα 17 ριμπάουντ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε επίσης 8 ασίστ και 4 κοψίματα σε 35 λεπτά συμμετοχής.

Another MVP-level performance from The Greek Freak:

29 PTS | 17 REB | 8 AST | 3 BLK | 69% FG #FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/8eK8rRrEDp

