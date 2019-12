Αντετοκούνμπο: Επιστρέφει κόντρα στους Σικάγο Μπουλς!

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν τα ξημερώματα της Τρίτης 31/12 τους Σικάγο Μπουλς, με τον κόουτς Μπαντ να υπολογίζει πλέον και στους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Έρικ Μπλέντσο.

Οι δύο βασικοί παίκτες των “ελαφιών” επιστρέφουν μετά από την πρόσφατη… ξεκούρασή τους, με τον Greek Freak να έχει μείνει εκτός για δύο αγώνες, λόγω των ενοχλήσεών του στα γόνατα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι όμως πλέον και πάλι διαθέσιμος, γεγονός που θα τον επαναφέρει στο παρκέ με… άγριες διαθέσεις στο Σικάγο, όπου αναμένεται και έντονη ελληνική παρουσία στις κερκίδες.

Giannis Antetokounmpo and Eric Bledsoe are both AVAILABLE tonight in Chicago.

Wesley Matthews is OUT with a right thigh contusion. https://t.co/6TEntrgenm

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) December 30, 2019