Αντετοκούνμπο: Έτσι γράφει ιστορία στα πλέι οφ! – video

Μετά τη «σαρωτική» πρόκριση επί των Μπόστον Σέλτικς, οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο θεωρούνται ικανοί ακόμη και να τα βάλλουν με τους πρωταθλητές Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Greek Freak κατάφερε να πείσει και τους… πιο δύσπιστους φίλους του ΝΒΑ για την αξία του ίδιου και της ομάδας του, κάνοντας τη μία ηγετική εμφάνιση μετά την άλλη και στα πλέι οφ. Ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης στα social media μάλιστα, δημιούργησε ένα βίντεο με τα κορυφαία στιγμιότυπα του Έλληνα γκαρντ φόργουορντ στα πλέι οφ.

27.4 PPG | 11.3 RPG | 4.4 APG @Giannis_An34‘s BEST PLAYS of the #NBAPlayoffs before Eastern Conference Finals Game 1 on Wednesday at 8:30pm/et on TNT! #FearTheDeer pic.twitter.com/m5jQVsxPfT

— NBA (@NBA) May 13, 2019