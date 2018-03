Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, που όμως δεν μπόρεσαν να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Μάτζικ (126-117).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δεν μπόρεσαν να φύγουν με τη νίκη από το Ορλάντο.

Ο «Greek freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 38 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, σε μία ακόμα τρομερή εμφάνιση

The best of Giannis against the Magic:

38 PTS | 10 REB | 7 AST | 3 STL pic.twitter.com/Oa15zrhcPK

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 15, 2018