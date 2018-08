Φορά τη γαλανόλευκη στο μπάσκετ και κάνει διάσημη την Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως δεν ξεχνά το μέρος απ’ όπου προήλθαν οι δικοί του, τη Νιγηρία, ενώ έχει δηλώσει αρκετές φορές πως θέλει να βοηθήσει κόσμο και από τα δυο μέρη.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νιγηρίας αποφάσισε να κάνει ένα δώρο στον «Greek freak», δίνοντας του τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκε η εθνική ομάδα της χώρας στο Μουντιάλ 2018.

Ο Αντετοκούνμπο δέχθηκε με χαρά το συγκεκριμένο δώρο, κάτι που φαίνεται και από τη φωτογραφία που πόσταρε. Ο άσος των Μπακς φόρεσε τη συγκεκριμένη φανέλα, έχοντας στο πρόσωπο του ένα μεγάλο χαμόγελο!

«Σας ευχαριστώ για την όμορφη φανέλα» ανέφερε στο twitter ο 23χρονος άσος, ο οποίος έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα.

Thank you for the beautiful jersey!! 🇳🇬 @thenff pic.twitter.com/mdiwlQgWOr

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 17, 2018