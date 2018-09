Αντετοκούνμπο για Κιντ: «Τιμή μου που με δίδαξε ένα μέλος του Hall Of Fame»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε μέσω twitter την είσοδο του πρώην προπονητή του -που του παρείχε τεράστια βοήθεια στο να εδραιωθεί στο ΝΒΑ- στο “Hall Of Fame”.

«Συγχαρητήρια για το HOF κόουτς. Το άξιζες! Ήταν τιμή μου να μαθαίνω από έναν του HOF» έγραψε στο twitter ο παίκτης των Μπακς.

Congrats on the Hall of Fame coach! It is well deserved! It was an honor learning from a HOF! @RealJasonKidd pic.twitter.com/i74G9LVMJJ

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 8, 2018