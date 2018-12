Αντετοκούνμπο για Χεζόνια! “Την επόμενη φορά θα τον χτυπήσω στα αρχ@@@” – videos

Ήταν στις αρχές της πρώτης περιόδου του αγώνα των Μπακς στην έδρα των Νικς όταν ο Μάριο Χεζόνια έφυγε στον αιφνηδιασμό και κάρφωσε, παρά την προσπάθειοα του Αντετοκούνμπο για τάπα.

Ο «Greek freak» δεν μπόρεσε να κόψει τον αντίπαλο του και έπεσε στο παρκέ. Ο Χεζόνια –ενοχλημένος από την προσπάθεια του Αντετοκούνμπο- τον κοίταξε τη στιγμή που ήταν πεσμένος και πέρασε επιδεκτικά από πάνω του!

Η κίνηση αυτή του παίκτη των Νικς προφανώς ενόχλησε πολύ τον άσο των Μπακς. Σε ερώτηση που του έγινε μετά τη λήξη του ματς για το επίμαχο περιστατικό, ο Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του..

«Την επόμενη φορά θα τον χτυπήσω στα… καρύδια», είπε στους εμβρόντητους δημοσιογράφους ο Έλληνας διεθνής.

Giannis Antetokounmpo gave the greatest quote ever after Mario Hezonja stepped over him.

“Oh yeah, I’m gonna punch him in the nuts next time.”

📷: @APOOCH pic.twitter.com/RiZnikfIxP

— Brad Galli (@BradGalli) December 2, 2018