Αντετοκούνμπο: Η… γεμάτη εμφάνιση του “Greek freak”! video

Το ξεκίνημα του 2019 βρήκε τους Μπακς να συντριβούν τους Πίστονς μέσα στο Μιλγουόκι με 121-98 και να ανεβάζουν το ρεκόρ τους στο 26-10.

Σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 15 πόντους (6/11 δίποντα, 3/5 βολές), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την αναμέτρηση

The Greek Freak dropped 15 points with 8 rebounds and 7 assists!! #FearTheDeer pic.twitter.com/Mq8zR6NPRW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 2, 2019