Αντετοκούνμπο: Η ιστορική του βραδιά του “Greek freak” στο NBA! video

Οι Μπακς επικράτησαν σχετικά εύκολα των Μπουλς με 111-98 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 39-6, σε μια ιστορική βραδιά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο “Greek freak” ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (11/15 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/9 βολές), 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ (είχε και 8 λάθη) σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Με τους 28 πόντους που σημείωσε ο Αντετοκούνμπο ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στην καριέρα του (έχει 10.004). Ο Έλληνας “αστέρας” των Μπακς χρειάστηκε 507 ματς για να φτάσει στο συγκεκριμένο επίτευγμα.

Μετά το παιχνίδι και λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για το… Παρίσι (εκεί θα δώσει αγώνα της regular season με τους Χόρνετς) ο Αντετοκούνμπο τόνισε πως δεν φανταζόταν πως θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα στη λίγκα, ενώ ξεκαθάρισε πως είναι στο χέρι του να φτάσει και τους 30.000 πόντους.

“Ευχαριστώ τον Θεό. Είμαι σε μια θέση που δεν φανταζόμουν ποτέ όταν ερχόμουν στο ΝΒΑ. Τώρα έχω 10.000 πόντους, μπορώ να φτάσω στους 20.000 ή στους 30.000… Είναι στο χέρι μου. Νιώθω ευλογημένος και υπερήφανος για ό,τι έχω πετύχει, για όσους με έχουν βοηθήσει σε όλη την καριέρα μου να φτάσω ως εδώ. Όμως η δουλειά μου δεν έχει τελειώσει. Βλέπω τι έχω καταφέρει, αλλά σκέφτομαι τι ακολουθεί. Έχουμε μακρύ δρόμο και πρέπει να κοιτάμε μπροστά.” τόνισε.

"Glory to God. Being in this position, I could have never imagined coming to the NBA. Now, I have 10,000 career points. I can get to 20,000 or 30,000… Job is not done though." pic.twitter.com/v9CoB2W1YC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2020