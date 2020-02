Αντετοκούνμπο: Η νέα… MVP εμφάνιση! Γράφουν ιστορία Μπακς και “Greek freak”

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος και βοήθησε τους Μπακς να επικρατήσουν εκτός έδρας των Πέλικανς με 120-108.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους (11/16 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 9/13 βολές), 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Αντετοκούνμπο: Σαρώνει ο “Greek freak”! Και πάλι MVP του μήνα

Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε έτσι για 10η φορά φέτος τουλάχιστον 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ και έγινε μόλις ο έβδομος παίκτης στην ιστορία που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι έξι -Ουίλτ Τσάμπερλειν (έξι φορές), Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (τέσσερις φορές), Ελτζιν Μπέιλορ (3 φορές), Γουόλτ Μπέλαμι, Μπομπ Πετίτ και Οσκαρ Ρόμπερτσον είναι όλοι μέλη του Hall of Fame!

Με αυτή τη νίκη οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 43-7 και έγιναν μόλις η όγδοη ομάδα στην ιστορία του πρωταθλήματος που κερδίζουν τα 43 από τα πρώτα 50 παιχνίδια τους. Οι υπόλοιπες επτά ομάδες έφτασαν στον τελικό και μόνο το Γκόλντεν Στέιτ την περίοδο 2015/16 δεν κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο.

The best from @Giannis_An34:

34 PTS | 17 REB | 6 AST | 71% FG pic.twitter.com/2cgcEQo5HZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 5, 2020