Αντετοκούνμπο: Η νέα “παράσταση” στο Ορλάντο! Ένταση με Θανάση στο “πόστερ” κάρφωμα του – videos

Με στόχο να βγει ξανά MVP του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να οδηγεί τους Μιλγουόκι Μπακς προς την κορυφή, με πληρθωρικές εμφανίσεις, όπως κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, όπου είχε 9 πόντους (9/12 διπ., 1/4 τρ., 8/11 β.), με 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ, αλλά και 2 κλεψίματα.

Giannis in the W over the Magic:

Στο συγκεκριμένο ματς έκανε ντεμπούτο και ο αδερφός του και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Θανάσης, που πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα των “ελαφιών”. Ταυτόχρονα όμως δέχθηκε και τεχνική ποινή, αφού δεν απέφυγε τον… τσαμπουκά με τον Ιβόντου των Μάτζικ.

Thanasis Antetokounmpo puts it down on Wes Iwundu. Here's how we handled it on Sportscenter. pic.twitter.com/0EwIEp9t4C

