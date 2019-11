Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για μια ακόμα φορά απολαυστικός, οι Μιλγουόκι Μπακς έκαναν… περίπατο στην έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς (134-106) και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 5-2.

Αντετοκούνμπο: Ξεκίνησε η φετινή συγκομιδή… διακρίσεων για τον “Greek Freak”!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο ηγέτης των «Ελαφιών» σημειώνοντας το 7ο του double double στα 7 πρώτα ματς της σεζόν. Ο «Greek freak» πέτυχε 34 πόντους (6/11 βολές, 14/16 δίποντα και 0/3 τρίποντα), ενώ έβαλε στην στατιστική του 15 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 26,42 λεπτά συμμετοχής.

Ο Κρις Μίντλετον σημείωσε 26 πόντους, ενώ ο Έρικ Μπλέντσο σταμάτησε στους 22 πόντους. Στο συγκεκριμένο ματς δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Από την πλευρά των Τίμπεργουλβς, που γνώρισαν τη δεύτερη εφετινή τους ήττα σε σύνολο έξι αγώνων, ο Άντριου Γουίγκινς είχε 25 πόντους, ενώ στους 15 σταμάτησε ο Ρόμπερτ Κόβινγκτον.

Να τονίσουμε ότι ο αγώνας στη Μινεσότα ξεκίνησε με 49 λεπτά καθυστέρηση λόγω ενός προβλήματος στο καλάθι που έκαναν ζέσταμα οι Μπακς.

What exactly is going on in Minnesota? @ZoraStephenson takes us right to the scene of the #BasketWatch. pic.twitter.com/LgXszpb1Tc

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) November 5, 2019