Αντετοκούνμπο: Ιστορική βραδιά με ασύλληπτα ρεκόρ για τον Γιάννη! video

Το δεύτερο “triple double” για τη φετινή σεζόν -και 16ο στην καριέρα του- πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Μπλέιζερς (137-129) αφού είχε είχε 24 πόντους (5/10 βολές, 8/10 δίποντα, 1/7 τρίποντα), 19 ριμπάουντ ενώ έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ με 15, καθώς επίσης και 3 κλεψίματα, μία τάπα και υπέπεσε και σε πέντε λάθη σε 36 λεπτά συμμετοχής.

Έγινε έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Μπακς, που τελειώνει ματς με τουλάχιστον 20 πόντους, 15 ριμπάουντ και 15 ασίστ ενώ συνολικά μόνο ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν και ο Λάρι Μπερντ έχουν καταφέρει τέτοιους αριθμούς σε ματς του ΝΒΑ! Τέλος μετά από αυτό το ματς ο “Greek Freak” ξεπέρασε τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ και έγινε ο 7ος πασέρ στην ιστορία των Μπακς. Πραγματικά απίθανος….

Δείτε σε video τα κατορθώματα του Γιάννη κόντρα στους Μπλέιζερς

Αποθεωτικές αναρτήσεις από το NBA και τους Μιλγουόκι Μπακς για τα ρεκόρ

The Greek Freak leads again❗️@Giannis_An34 tallies 24 PTS, 19 REB & a career-high 15 AST in the win… becoming the first player in @Bucks history to record at least 20p/15r/15a! #FearTheDeer pic.twitter.com/vHB1pVQLfN

— NBA (@NBA) November 22, 2019