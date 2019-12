Αντετοκούνμπο: Ιστορικό ρεκόρ του “Greek freak” ανήμερα των γενεθλίων του!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “έκλεισε” την Παρασκευή (06.12.2019) το 25ο έτος της ηλικίας του και έχει ήδη καταφέρει να κάνει σημαντικά πράγματα στο ΝΒΑ.

Τα Μέσα στις ΗΠΑ δεν σταματούν να ασχολούνται με τον “Greek freak” και τα κατορθώματα του. Το τελευταίο έγινε γνωστό ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που έχει 9.000+ πόντους, 4.000+ ριμπάουντ και 2.000+ ασίστ πριν κλείσει τα 25 του χρόνια. Ο Έλληνας ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έχει ήδη 10.208 πόντους, 4.484 ριμπάουντ και 2.199 ασίστ.

Giannis Antetokounmpo is the only player in @NBAHistory to reach 9,000+ PTS, 4,000+ REB and 2,000+ AST before turning 25 years old. pic.twitter.com/P6iRtmugvL

