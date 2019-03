Αντετοκούνμπο και Μπακς… 50άρισαν! Το double double του Γιάνναρου – video

Οι Σάρλοτ Χόρνετς άντεξαν μόνο για ένα ημίχρονο κόντρα στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στη συνέχεια οι Μπακς… πάτησαν γκάζι και έφτασαν στη νίκη με 131-114.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Μπακς έγιναν η πρώτη ομάδα στο φετινό NBA που φτάνει τις 50 νίκες (με 16 ήττες), την ώρα που οι Χόρνετς έπεσαν στο 30-36.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε double-double, καθώς πέτυχε 26 πόντους (με 5/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 10/10 βολές), μάζεψε 13 ριμπάουντ, μοίρασε 6 ασίστ και είχε 1 μπλοκ σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής.

Another game, another MVP performance from The Greek Freak: 26 PTS | 13 REB | 6 AST | 64% FG | 50% 3PT#FearTheDeer pic.twitter.com/uTqa5VRi3W — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2019

Από τους Μπακς ξεχώρισαν επίσης οι Μπρουκ Λόπεζ (25 πόντους), Νίκολα Μίροτιτς και Μάλκολμ Μπρόγκντον (πρόσθεσαν από 18 πόντους).

What a night for the big man!! 📊 25 PTS | 8 REB | 2 STL | 64% FG #FearTheDeer pic.twitter.com/EKxhCOfSsU — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2019

👌🥤 @Threekola was rolling in the WIN: 18 PTS | 6 REB | 2 STL | 60% FG#FearTheDeer pic.twitter.com/wE0FZcqtnK — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 10, 2019

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Κέμπα Γουόκερ με 25 πόντους, ενώ ο Φρανκ Καμίνσκι είχε 16 πόντους και ο Μάιλς Μπρίτζες 15 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-32, 31-27, 39-28, 37-27