Αντετοκούνμπο: Και πάλι καλύτερος παίκτης της εβδομάδας! video

Για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ, ο τίτλος του κορυφαίου παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολή (25/11-1/12) απονεμήθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά τη διάκρισή του στις 4/11, ο “Greek Freak” εξαργύρωσε και πάλι τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, οδηγώντας τα «Ελάφια» σε τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο στην αήττητη εβδομάδα των Μπακς, 34.8 πόντους, 11.3 ριμπάουντ και 4 ασίστ, τοποθετώντας το Μιλγουόκι στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας με το καλύτερο ρεκόρ (17-3).

Έκπληξη είχαμε στη Δυτική περιφέρεια, εκεί όπου ο Καρμέλο Άντονι αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης! Ο παίκτης των Μπλέιζερς είχε 22,3 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ/μέσο όρο. Η ομάδα του Πόρτλαντ παρέμεινε αήττητη σε 3 παιχνίδια.

The Greek Freak has been named the Eastern Conference Player of the Week!!

PPG: 34.8

RPG: 11.3

APG: 4.0

W/L: 4-0#FearTheDeer pic.twitter.com/z2QNWk0S9L

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 2, 2019