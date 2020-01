Αντετοκούνμπο: Και πάλι κορυφαίος στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ

Μαζεύει τα.. παράσημα του, στην προσπάθεια του να φτάσει στο πιο “λαμπερό” μαζί με τους Μιλγουόκι Μπακς! Για μία ακόμη φορά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχτηκε κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του ΝΒΑ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπάκς είχε μέσο όρο 29 πόντους, 11,7 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ σε τρεις αγώνες.

Another dominant week by The Greek Freak.#FearTheDeer pic.twitter.com/nrNNlisoVh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 6, 2020