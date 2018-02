Πάντα ηγέτης... πάντα εντυπωσιακός. Ένας από τα πιο “τρελά” καρφώματα της χρονιάς μας... χάρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς μέσα στην έδρα των Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Μπακς έφυγαν στον αιφνιδιασμό, ο Αντετοκούνμπο δέχθηκε την άλεϊ ουπ πάσα του Μίντλεντον και κάρφωσε εντυπωσιακά, περνώντας πάνω από τον –ανήμπορο να αντιδράσει- Τιμ Χάρνταγουεϊ.

Άξιο αναφοράς, πως η κάμερα έπιασε τον θρυλικό τενίστα Τζον ΜάκΕνρο να μην πιστεύει σε αυτό που είδε…

Yes, #Giannis DID JUMP OVER HIM!! pic.twitter.com/RGa6LsPUg3

