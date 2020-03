Πλέον, δεν μας προκαλεί εντύπωση! Πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο ΝΒΑ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται και φυσικά οι διακρίσεις δεν… περισσεύουν!

O Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και με μέσο όρο 28.5 πόντους, 16.5 ριμπάουντ και 5.5 ασίστ βοήθησε τους Μπακς να πάρουν ισάριθμες νίκες και αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της ανατολής για την εβδομάδα που πέρασε.

Στη Δύση πολυτιμότερος παίκτης αναδείχτηκε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις που οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς σε ρεκόρ 3-1 έχοντας 26.3 πόντους, 11.8 ριμπάουντ και 2.3 κοψίματα ανά παιχνίδι.

The Eastern Conference Player of the Week does it all. pic.twitter.com/BSYPfxxI6I