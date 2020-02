Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους παίκτες ολόκληρου του NBA και έτσι έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια και σε ένα “πανίσχυρο” brand name με μεγάλη οικονομική αξία.

Αυτό όμως φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει και προβλήματα με πολλούς επιτήδειους να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν, γεγονός που φέρνεις συχνά πια τους δικηγόρους του στα δικαστήρια. Κάπως έτσι, μετά το συμβιβασμό με έναν καλλιτέχνη που είχε χρησιμοποιήσει παράνομα το -κατοχυρωμένο από τον Έλληνα παίκτη- προσωνύμιό του “Greek Freak”, το ίδιο φαίνεται ότι συνέβη και με μία αθλητική εταιρεία.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το “Blast”, ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έχει καταθέσει μήνυση στην Sportz Cases LLC, από την οποία και ζητά 2 εκατομμύρια δολάρια για την παράνομη χρήση του “Greek Freak.

