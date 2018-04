Οι Σέλτικς έκαναν το 2-0 στη σειρά των αγώνων τους με τους Μπακς, αλλά είδαν και πάλι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να… φορτώνει το καλάθι τους.

Ο «Greek freak» αγωνίστηκε 43 λεπτά και τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (13/16 διπ., 0/1 τρ., 4/9 β.), 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 3 λάθη.

The Greek Freak’s 30 points in 4 straight playoff games is tied for the third longest streak in franchise history. Only @kaj33 has scored 30+ in more consecutive games. #FearTheDeer pic.twitter.com/Lx4UN8kwcw

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 18, 2018