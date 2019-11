Αντετοκούνμπο: Ο Γιάννης ισοφάρισε ρεκόρ που κρατάει από το 1978! “Κυνηγάει” τον Τζαμπάρ – video

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 38 πόντους και ακόμα ένα “double-double” φέτος στο ΝΒΑ, αυτή τη φορά κόντρα στους Μπουλς, οδηγώντας έτσι τους Μπακς σε μία ακόμα νίκη. Παράλληλα μπήκε -για άλλη μια φορά- στα… κιτάπια της ιστορίας της ομάδας του αφού αυτό ήταν το 6ο συνεχόμενο ματς που πέτυχε πάνω από 30 πόντους ισοφαρίζοντας έτσι την επίδοση του Μαρκίς Τζόνσον, από το 1978!

Για να βρεθεί στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας ο “Greek Freak” έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει και θα πρέπει να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς αφού εκεί βρίσκεται ο “θρυλικός” Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος με τη φανέλα των Μπακς έχει ξεπεράσει τους 30 πόντους σε 16 σερί ματς.

With this basket…

Giannis has scored 30+ points in 6 straight games, tying @olskool888 for the most as a Buck since 1978!! pic.twitter.com/4hmNRSHH9J

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 15, 2019